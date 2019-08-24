Бишкек, , 10:24 — REGNUM

С 12 по 14 сентября в Бишкеке пройдут Дни Москвы, организованные правительством российской столицы, сообщили в пресс-службе администрации Бишкека.

Отмечается, что мероприятия будут направлены на укрепление дружеских и деловых связей двух столиц. В рамках программы запланировано проведение экономической конференции, а также заседания комиссии по вопросам экономического, инвестиционного и делового сотрудничества Москвы и Бишкека.

В рамках культурной программы Дней Москвы в Бишкеке состоится фестиваль классической и джазовой музыки TengriMusic, московский театр кукол покажет спектакль «Царевна-лягушка», а арт-группа «SOPRANO Турецкого» представит шоу фортепьянного трио.

Напомним, в конце марта в Киргизии прошли Дни культуры России. Мероприятия состоялись в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Бишкек.

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