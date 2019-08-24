Москва, , 10:21 — REGNUM

Список прививок, необходимых для защиты иммунитета школьников, опубликовал 24 августа Роспотребнадзор на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что современная вакцинация и ревакцинация помогает школьникам, попадающим в среду с высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузкой, защитить детей от инфекции и предотвратить пропуски занятий.

Особенно важно вовремя сделать прививки для детей, поступающих в первый класс. Первоклассники в сложный период адаптации испытывают стресс и чаще подвержены риску развития различных инфекционных заболеваний, поэтому их организм нуждается в дополнительной защите.

Уточняется, что в список необходимых для детей 6−7 лет прививок входят одна прививка от туберкулеза, три — от пневмококковой инфекции, три — от гемофильной инфекции типа b, три — от гепатита B, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи. Кроме того, рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа.

Также в ведомстве напомнили об опасности таких болезней, как коклюш, дифтерия и столбняк и рекомендовали убедиться в том, что у ребёнка есть прививки от этих и других болезней.

Специалисты отметили, что уменьшение риска развития инфекции — залог здорового развития детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о всплеске заболеваемости, вызванном дефицитом йода, который отмечается у жителей Ростовской области. Данные были получены специалистами регионального отделения Роспотребнадзора на основе изучения питания 4,5 тысяч жителей.

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