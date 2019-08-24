Тбилиси, , 09:18 — REGNUM

Лесной пожар зафиксирован возле грузинского села Ахалсопели в Кварельском муниципалитете региона Кахетия, передает «Общественное телевидение» со ссылкой на мэра района Ростома Сесиашвили.

По его словам, очаги возгорания находятся в труднодоступном месте, которое не доступно для спасательной техники. Отмечается, что рельеф местности также осложняет работу спасателей. Для тушения пожара планируется привлечь авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа спасатели ликвидировали лесной пожар вблизи грузинского села Сакавре в Горийском районе. Площадь пожара составила 10 га леса.

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