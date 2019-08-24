Ташкент, 24 августа 2019, 08:38 — REGNUM
Правительство Узбекистана планирует привлечь блогеров для повышения узнаваемости республики в мире и для развития туризма, сообщает 24 августа издание «Новости Узбекистана».
23 августа в Ташкенте прошел первый международный конгресс инфлюенсеров World Influencers Congress, в котором приняли участие лидеры мнений, блогеры, медиа-персоны, дипломаты, политики и представители СМИ.
Организаторы форума ознакомили участников с культурным наследием Узбекистана для продвижения бренда республики в социальных сетях. Во время работы конгресса участники дали рекомендации по дальнейшему продвижению бренда Узбекистана.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма». В рамках документа государство профинансирует рестораны, специализирующихся на зарубежной кухне.
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