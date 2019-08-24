Туркестан, Казахстан, , 08:15 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали командира воинской части в Арыси и его заместителя, сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным министерства, военнослужащие подозреваются в халатности, повлекшей тяжкие последствия. Отмечается, что задержанный заместитель командира воинской части отвечал за хранение боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года в одном из складов воинской части в Арыси произошел мощный взрыв, за которым последовали взрывы боеприпасов, вызванные пожаром. Взрывы привели к гибели четырех человек и повреждению более 90% зданий в городе.

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