Более 30 тысяч человек посетили мероприятия «Таврида-АРТ» в первый день
Симферополь,
24 августа 2019, 07:41 — REGNUM
На проходящем в Республике Крым фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» начались мероприятия открытой культурной программы. В первый же день их зрителями стали свыше 30 тысяч крымчан и гостей региона.
Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок на мероприятиях, нарушений правопорядка не зарегистрировано.
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История вопроса
Молодежный форум «Таврида» проводится с 2014 года в Крыму. Основным организатором форума является Федеральное агентство по делам молодежи. В первом форуме, который проводился в августе 2014 года по инициативе ОНФ в селе Орловка под Севастополем, приняли участие 1,7 тыс. человек.
С 2015 года форум получил статус Всероссийского молодежного образовательного форума, местом его проведения, по поручению президента РФ, стала Бакальская коса. С 2019 года форум переехал в Судак, к 2022 году он, как ожидается, получит собственный центр.
В 2019 год состоится пятый, юбилейный форум – «Таврида 5.0».