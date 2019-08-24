Симферополь, 24 августа 2019, 07:41 — REGNUM

На проходящем в Республике Крым фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» начались мероприятия открытой культурной программы. В первый же день их зрителями стали свыше 30 тысяч крымчан и гостей региона.

Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок на мероприятиях, нарушений правопорядка не зарегистрировано.

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