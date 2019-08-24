Владивосток, , 04:20 — REGNUM

В Михайловском районе Приморья введён в эксплуатацию временный мост на месте обрушившегося год назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В селе Осиновка военные мостостроители возвели временное мостовое сооружение рядом с ранее обрушившимся автомобильным мостом. Сборка конструкции заняла не более одной недели, значительно больше времени понадобилось дорожникам на отсыпку насыпи с берегов реки. Узость прохода и ограничительные знаки говорят о том, что мост не предназначен для движения по нему тяжелогружёных фур, одна из которых ранее и обрушила основной мост, убив при этом молодую женщину и её дочь. Для тяжелого транспорта продолжает действовать объездная дорога, увеличивающая путь на 15 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье дорожники приступили к восстановлению моста, упавшего под перегруженной фурой осенью 2018 года.