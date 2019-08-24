Тирасполь, , 01:18 — REGNUM

«Мы категорически отвергаем любые идеи свёртывания миротворческой миссии РФ на берегах Днестра», — заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с руководителями национальных общественных организаций, передает ИА REGNUM.

Российские миротворцы в Приднестровье Mil.ru

По словам главы государства, под российским покровительством территория, на которой создана Приднестровская республика, находится уже более двух веков, и нынешний формат миротворческой миссии доказал свою эффективность.

Красносельский добавил, что Приднестровье — многонациональное государство, где поддерживаются и развиваются культуры всех проживающих народов, которых насчитывается более 70.