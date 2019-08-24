Вашингтон, , 01:02 — REGNUM

Именем легендарной британской рок-группы Rolling Stones предложили назвать обнаруженную учеными гору на планете Марс, сообщает 23 августа агентство Reuters.

Представители группы уже прокомментировали эту новость, заявив об очередной «вехе в длинной и насыщенной событиями истории» Rolling Stones.

Между тем, название Rolling Stones Rock носит неофициальный характер и будет появляться лишь на рабочих картах Марса, пояснили в NASA, поскольку названия объектам в Солнечной системе уполномочен давать только Международный астрономический союз.

Напомним, на планете Марс находится самая большая гора в Солнечной системе. Высота Олимпа, являющегося потухшим вулканом, равна 21,2 км. Для сравнения высота самой высокой точки Земли, горы Эверест, около 8,8 км.