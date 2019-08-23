Екатеринбург, , 22:01 — REGNUM

Из-за нового входа станция метро «Геологическая» в Екатеринбурге будет протестирована на безопасность. Информация указана на сайте госзакупок.

Заказчик — МУП «Екатеринбургский метрополитен» хочет проверить «степень защищенности» станции из-за введённого месяц назад входа через ТЦ «Гринвич». В первую очередь работников интересует безопасность от возможных случаев «незаконного вмешательства» в деятельность станции метро.

Заказ оценивается в 435 тысяч рублей.

Напомним, новый вход на станцию «Геологическая» прорубили прямо из ТЦ «Гринвич». На проектирование и строительство прохода ушло пять лет.

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