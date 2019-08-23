Кострома, , 21:50 — REGNUM

в Костроме продолжается благоустройство двух общественных территорий, за которые ранее проголосовало большинство костромичей, — сообщает пресс-служба областной Костромской Думы.

На Чернигинской набережной работы ведутся с прошлого года. Там уже есть электричество, водопровод, канализация, уложена плитка, установлены спортивные тренажеры и детское игровое оборудование. В ближайших планах — велопешеходная дорожка и скейт-парк. Работы обещают закончить к 1 декабря.

С июля ремонтируют и «Парк Победы» в Костроме. Для начала здесь обустроят мемориальную зону. На входе гостей будет встречать арка, в парке появится центральная аллея, мемориальные и памятные знаки, а также колокол, отлитый из гильз, найденных костромскими поисковиками. Первый этап работ обещают закончить к 75-летию Победы.

Костромские парки благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».