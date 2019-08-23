Калининград, , 21:09 — REGNUM

Готовность учебных заведений Калининградской области принять школьников в новом учебному году обсуждалась сегодня, 23 августа, на оперативном совещании с губернатором области Антоном Алихановым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Школьники

В ходе совещания региональный министр образования Светлана Трусенева рассказала об основных показателях региона в сфере образования. Так, по её словам, количество школьников в регионе в новом учебном 2019 году составит 113 тыс., из которых 14 тыс. первоклассники. Количество учащихся в этом году будет на 3,5 тыс. больше, чем в прошлом.

В регионе в 2019—2020 учебном году будут работать 179 школ, из которых в 46 учебных заведениях будет организовано обучение во вторую смену. Что касается учителей, то в новом учебному году в регионе будут преподавать 7 тыс. педагогов, из которых более 1 тыс. молодые учителя.

По словам Трусеневой, все образовательные учреждения готовы к новому учебному году на 100%. Для мероприятий по подготовке к новому учебному году было выделено 761 млн рублей.