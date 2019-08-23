Тамбов, , 21:09 — REGNUM

Группа 25/17 выступила во второй день фестиваля «Чернозём-2019» в Тамбове. На юбилейный фестиваль группа привезла программу под названием «Вспомнить всё!», а также провела автограф-сессию.

«Худшая группа поддержки» Марина Каширская © ИА REGNUM

Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM «Худшая группа поддержки» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Зрители Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В Тамбов также прибыл неофициальный фан-клуб 25/17 — «Худшая группа поддержки», — во время выступления устроившая организованные флэшмобы с дымовыми шашками и фаерами.

Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM «Худшая группа поддержки» Марина Каширская © ИА REGNUM Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Юбилейный фестиваль «Чернозём» прошёл с 9 по 11 августа. На главной сцене выступили группы «Температура Тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов, «Алиса», «Анимация», «Северный Флот», Amatory, 25/17, «Пикник», Гарик Сукачев, «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», Княzz, BrainStorm и «Мумий Тролль».

«Худшая группа поддержки» Марина Каширская © ИА REGNUM Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Участники группы Антон Завьялов и Андрей «Бледный» Позднухов на автограф-сесии Анна Кумицкая © ИА REGNUM Автограф-сессия Анна Кумицкая © ИА REGNUM Главная сцена фестиваля Марина Каширская © ИА REGNUM

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