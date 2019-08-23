Тамбов,
23 августа 2019, 21:09 — REGNUM
Группа 25/17 выступила во второй день фестиваля «Чернозём-2019» в Тамбове. На юбилейный фестиваль группа привезла программу под названием «Вспомнить всё!», а также провела автограф-сессию.
«Худшая группа поддержки»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
«Худшая группа поддержки»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Зрители
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
В Тамбов также прибыл неофициальный фан-клуб 25/17 — «Худшая группа поддержки», — во время выступления устроившая организованные флэшмобы с дымовыми шашками и фаерами.
Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
«Худшая группа поддержки»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Юбилейный фестиваль «Чернозём» прошёл с 9 по 11 августа. На главной сцене выступили группы «Температура Тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов, «Алиса», «Анимация», «Северный Флот», Amatory, 25/17, «Пикник», Гарик Сукачев, «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», Княzz, BrainStorm и «Мумий Тролль».
«Худшая группа поддержки»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Участники группы Антон Завьялов и Андрей «Бледный» Позднухов на автограф-сесии
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Автограф-сессия
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Главная сцена фестиваля
Марина Каширская © ИА REGNUM
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