Калининград, , 20:15 — REGNUM

На летную оздоровительную кампанию 2019 года в Калининградской области было выделено 423 млн рублей, что на 38 млн рублей больше, чем годом ранее. Об ее итогах рассказала сегодня, 23 августа, министр образования региона Светлана Трусенёва на оперативном совещании с губернатором.

Всего на территории региона работало 268 организаций в сфере отдыха и оздоровления для детей, а стоимость путёвки на смену в 21 день варьировалась в городе от 2,5 до 3,3 тыс. рублей и от 14,7 тыс. — до 26,5 тыс. рублей в загородном учреждении. Также были организованы различные экскурсии по региону и в другие субъекты РФ, турпоходы, слеты, экспедиции, мастер-классы и физкультурно-массовые мероприятия.

В рамках нацпроекта «Образование» были организованы три международные летние школы на базе Центра развития одаренных детей, в которых приняли участие более 100 школьников из других субъектов РФ и более 400 детей из Белоруссии, Польши, Литвы и Германии.

Всего в мероприятиях приняли участие более 112 тысяч детей в возрасте от 7 до 17лет, из которых 29 тыс. детей находятся в трудной жизненной ситуации.