с. Чудиново, , 20:05 — REGNUM

Челябинская область пережила громкий скандал. В селе Чудиново на территории Октябрьского района верующие воспротивились эксгумации останков местной праведницы Евдокии Маханьковой и устроили возле её могилы круглосуточное дежурство. Граждане заявляют, что разрыть могилу приказал местный епископ. Скандал дошёл до прокуратуры и челябинской епархии.

Евдокия Маханькова жила в 1870—1948 годах. Местные жители считали её целительницей и величали Дунюшкой. Также её называют святой. Официальной канонизации не было (хотя в синоидальную комиссию подавались соответствующие документы), но тем не менее на её могилу круглогодично приезжают паломники. Якобы молитва на могиле помогает справиться с болезнями и другими проблемами, порой достаточно серьёзными.

На днях граждане узнали о том, что один из местных руководителей РПЦ распорядился выкопать останки праведницы и перевезти их в один из строящихся храмов. Верующие воспротивились этому и начали дежурить у могилы, в том числе по ночам. На это дело их благословил другой священнослужитель, местный отец Иоанн.

Ситуация получила широкую огласку. Челябинская епархия даже была вынуждена выступить с официальным заявлением, и которого следует, что так как Маханькова официально не прославлена церковью, то эксгумация не может проводиться без согласия её родственников и ведома исполнительной власти. И ещё одно важное заявление — епархия выступила против эксгумации.

«Подчеркивая, что село Чудиново, где погребена Евдокия Маханькова, находится на территории канонической ответственности епископа Троицкого и Южноуральского Пармена, Челябинская епархия считает безосновательной и недопустимой эксгумацию ее праха — процедуру, ведущую к смущению и расколу в среде верующих, — и полагается в этом вопросе на взвешенную, благоразумную позицию и гражданских властей, и духовенства Троицкой епархии», — говорится в заявлении.

Верующие обратились за помощью и к представителям светской власти. В частности, их обращение получила областной омбудсмен Маргарита Павлова. В нём они сообщили о планах епископа Троицкого и Южноуральского Пармена (Виктора Щипелева) перевезти останки праведницы на новое место. Люди обеспокоены и выражали готовность защищать останки, дежурить у могилы.

Маргарита Павлова, в свою очередь, подключила полицию и прокуратуру, чтобы те провели проверку по фактам, изложенным верующими. Без следа её обращение не пропало. К могиле прибыли сотрудники полиции и прокурор Октябрьского района Вячеслав Гаврилов.

Прокуратура, кстати, уже высказала свою позицию по планам перезахоронить целительницу. Оказалось, что из Чудиново мощи планировалось перенести в Увельский район. Главе Октябрьского района было направлено соответствующее обращение. Но, как отмечает прокурор Гаврилов, его явно недостаточно.

«Любое вскрытие могилы должно быть санкционированным. Определённая процедура существует. Она регламентирована федеральным законодательством», — отмечает прокурор.

Чтобы раскопать могилу, нужно получить разрешение Роспотребнадзора и органов местного самоуправления. Незаконное изъятие останков из могилы будет уже уголовно наказуемым деянием — надругательством над телами умерших и местами их захоронения. По статье 244 УК России за это можно отправиться в колонию на пять лет.

Действия верующих по защите местной святыни и вмешательство прокуратуры, видимо, умерили пыл тех, кого граждане называли причастными к попытке перезахоронения. Епископ Пармен признал свою неправоту, попросил у верующих прощения и молитв и заверил, что без согласия Патриарха и паствы «никакое перезахоронение чтимой подвижницы невозможно».

»И я в свою очередь не благословляю и не благословлю никого предпринимать никаких подобных шагов в будущем», — говорится в его официальном заявлении.