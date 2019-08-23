Черкесск, 23 августа 2019, 19:11 — REGNUM
В Карачаево-Черкесии стали фигурантами уголовного дела о фальсификации результатов служебной деятельности и превышении должностных полномочий четверо сотрудников полиции. Двое из них арестованы. В отношении еще двоих полицейских суд избирает меру пресечения, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как установлено, оперуполномоченные отделения уголовного розыска отдела МВД РФ по Прикубанскому району пытались привлечь невиновного человека к уголовной ответственности. Факты фальсификации доказательств и превышения полномочий установили сотрудники управления ФСБ по Карачаево-Черкесии.
В настоящее время следствие устанавливает причины и обстоятельства совершенного преступления.
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