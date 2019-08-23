Киров, , 20:01 — REGNUM

Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства РФ, посетил Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») в канун Дня горняка и 90-летия предприятия. Вместе с вице-премьером на мероприятиях по случаю праздничных дат присутствовали генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, директор департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Александр Орлов, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, руководители предприятий Группы «ФосАгро».

"Сегодня — большой праздник для нас. Мы отмечаем сразу три даты: 90-летие комбината «Апатит», День горняка и 2 млрд тонн добытой на комбинате руды. Два миллиарда тонн — это поезд длиной более 250 тысяч километров, это 7 экваторов Земли. Из двух миллиардов тонн мы с вами произвели 700 миллионов тонн апатитового концентрата — это поезд длиной в 4 экватора. Конечно, в этот день мне хотелось бы поблагодарить и вас и ваших предшественников, добывающих здесь, в Хибинах, камень плодородия. Спасибо вам большое», — сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности РФ, от себя лично и от имени руководителя министерства Дениса Мантурова поблагодарил руководство предприятия за эффективное управление, внедрение современного цифрового производства, а трудовой коллектив — за самоотверженный, профессиональный труд на благо предприятия и страны.

К юбилейной дате была также приурочена церемония добычи и отгрузки двухмиллиардной тонны апатит-нефелиновой руды, добытой со дня основания производства в Кировске. Рекордное производственное достижение было зафиксировано накануне Дня горняка на Восточном руднике Кировского филиала АО «Апатит», где Дмитрий Козак дал команду на проведение юбилейного массового взрыва в открытом карьере, а затем — на отправку юбилейной тонны руды на апатит-нефелиновую фабрику.

В своем поздравительном слове Дмитрий Козак отметил, что на сегодняшний день российская горнодобывающая отрасль занимает лидирующее место в мире практически по всем направлениям.

«За последнее десятилетие отрасль преобразилась. И благодаря внедрению новых технологий, модернизацию практически всего производства, повышению производительности труда, снижению издержек мы достойно конкурируем на мировых рынках конечной продукции, — отметил Дмитрий Козак. — ФосАгро — жемчужина нашей обрабатывающей промышленности. Каждая третья тонна минеральных удобрений, внесенные на российских полях, произведены на предприятиях ФосАгро. Это современные экологически чистые удобрения, которые пользуются спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. И я хочу пожелать вам никогда не останавливаться во внедрении новых технологий», — заключил вице-премьер.

В рамках программы по модернизации действующих и строительства новых производств с применением НДТ, инновационных и цифровых решений, ФосАгро планирует к 2025 году нарастить производство удобрений и кормовых фосфатов, отличающихся экологической безопасностью и высоким качеством, — до 11,5 млн тонн с 9 млн тонн в 2018 г.

За последние 5 лет ФосАгро инвестировала в развитие основных производственных фондов почти 180 млрд руб. Ежегодный объем инвестиций в развитие комбината «Апатит» составляют порядка 15 млрд рублей. Программа развития рудно-сырьевой базы на 2019−2035 годы делает ставку на подземные горные работы, и в этот период объём добычи подземным способом будет составлять 80% от общего объёма добычи руды. Основная нагрузка ложится на Кировский рудник, один из крупнейших рудников в Европе по объёмам подземных горных работ. По итогам 2018 года добыча здесь превысила 20 млн тонн, к 2024 году планируется вывести рудник на производительность 25 млн тонн в год.

В настоящее время ФосАгро также ведет реализацию проекта по строительству в Ленинградской области на базе существующего производства в Волхове фактически нового завода по выпуску комплексных минеральных удобрений. Инвестиции в проект превысят 23,6 млрд рублей.

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