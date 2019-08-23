Москва, , 18:59 — REGNUM

В аэропортах Московского авиаузла вечером 23 августа отменено и задержано в общей сложности 49 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Внуково» задержано 12 рейсов и ещё три рейса отменено, в «Домодедово» задерживается 27 рейсов и семь рейсов отменено.

В аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский» пока все рейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, сегодня утром в пресс-службах «Внуково» и «Домодедово» сообщали ИА REGNUM, что данные о перебоях в работе аэропортов не соответствуют действительности.

В частности, представитель «Внуково» заявил, что воздушная гавань работает в штатном режиме, а возможные задержки связаны «не с аэропортом, а с компаниями».

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