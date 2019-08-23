Грозный, , 18:58 — REGNUM

Глава Чечни объяснил, почему новую мечеть в городе Шали назвали не в честь него, а честь пророка Мухаммада. По словам Рамзана Кадырова, ранее, с момента начала строительства, поступали просьбы и пожелания назвать новый мусульманский храм его именем.

«Когда мы начинали строительство, наши близкие друзья, семья, жители просили, чтобы я разрешил дать мечети свое имя. Я тогда согласился», — заявил Кадыров 23 августа журналистам.

Однако, по его словам, только близкие ему люди знали, что храм будет носить имя пророка Мухаммада. Что касается самого Кадырова, то он высказал пожелание, назвать его именем самую маленькую мечеть, если люди посчитают его достойным этой чести.

«Я попрошу свой народ, <…> чтобы он, когда меня не станет, собрался и построил маленькую мечеть в мою честь. Это будет для меня большим подарком», — заявил чеченский лидер.

Он также пообещал и дальше строить мечети и медресе, чтобы «все жили мирно, дружно со всеми народами, религиями, которые существуют в мировом сообществе».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Чечне открыли новую мечеть в городе Шали. Это самая крупная мечеть в Европе. В ней могут одновременно молиться более 30 тыс. человек.

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