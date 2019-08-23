Челябинск, , 18:55 — REGNUM

В Челябинске осуждена бывшая директор одного из магазинов торговой сети «Монетка». Она признана виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Курчатовский райсуд. Следователи установили, что дама внесла ложные данные в табели учёта рабочего времени о том, что сотрудники якобы проработали дополнительное время. А потом она же потребовала от них отдать ей те деньги, которые были начислены за якобы отработанные смены.

Сумма, которой она поживилась, оказалась небольшой — больше 5 тыс. рублей. Но судимость она получила вполне реальную. Суд назначил ей условно год лишения свободы.

Приговор уже вступил в силу. Ущерб магазину женщина целиком возместила.