Тверь, 23 августа 2019, 18:55 — REGNUM
Тверскому священнику, «прославившемуся» постами в социальной сети с фотографиями с вещами модных домов Gucci и Louis Vuitton, сделан устный выговор. Решение приняла дисциплинарная комиссия Тверской епархии.
Как он пояснил, священник — заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, историк по образованию, интересуется необычными вещами, примеряет образы XIX века, ищет на распродажах, в интернете оригинальные вещи. «Брендовые» вещи, пояснил Дмитриев, он просто мерил.
Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Instagram-аккаунта священника из Твери, заведующего Тверской епархиальной научной библиотекой разразился в конце 2018 года. Священнослужитель выкладывал в соцсети свои фотографии с обувью и аксессуарами люксовых брендов.
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