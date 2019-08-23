Тверь, , 18:55 — REGNUM

Тверскому священнику, «прославившемуся» постами в социальной сети с фотографиями с вещами модных домов Gucci и Louis Vuitton, сделан устный выговор. Решение приняла дисциплинарная комиссия Тверской епархии.

Сергия Дмитриева. «Я бы сказал, что это у него было баловство — он не богатый человек. Ему сказали, чтобы он это больше не делал. Больше никаких не было репрессий против него», — цитирует ТАСС руководителя епархиального отдела Тверской области по взаимоотношениям с обществом и СМИ протоиерея

Как он пояснил, священник — заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, историк по образованию, интересуется необычными вещами, примеряет образы XIX века, ищет на распродажах, в интернете оригинальные вещи. «Брендовые» вещи, пояснил Дмитриев, он просто мерил.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Instagram-аккаунта священника из Твери, заведующего Тверской епархиальной научной библиотекой разразился в конце 2018 года. Священнослужитель выкладывал в соцсети свои фотографии с обувью и аксессуарами люксовых брендов.

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