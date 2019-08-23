Екатеринбург, , 18:55 — REGNUM

В Екатеринбурге православные активисты устроят протестный флешмоб против скандального рисунка Покраса Лампаса «Супрематический крест». Об этом заявила представитель Музея святости на Урале Оксана Иванова «Новому дню».

По словам активистки, акция пройдёт уже в воскресенье, 25 августа. Пикетирующие выразят своё отношение к работе и её восстановлению — сейчас работа частично повреждена. 26 августа Лампас прилетит в Екатеринбург, чтобы воссоздать утраченную часть рисунка.

Напомним, ранее о предстоящих одиночных пикетах против «креста» заявил протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин. Тем не менее, официально екатеринбургская епархия не выражала негативного отношения к работе Лампаса.

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