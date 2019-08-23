Тула, , 18:44 — REGNUM

Наверное, каждый родитель, провожая ребенка в школу, переживает и наставляет своё чадо: смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не бегать по коридорам, соблюдать элементарные правила безопасности и слушать учителей. Это малая часть советов от мам и пап. До 1 сентября осталось немного времени, а в Тульской области ответственные лица заявили, что все 842 школы готовы принять своих воспитанников.

Этим летом учебные заведения проверяли на соответствие санитарным и гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, на устранение предписаний надзорных органов и анализировали состояние материально-технической базы школ.

Для детей денег не жалко

137 тысяч школьников, из них 15 тысяч — первоклассники. Это количество детей Тульской области будут обучаться у 21 тысячи педагогов. Некоторые школы в регионе начали принимать досрочно. Так называемую раннюю аккредитацию прошли 20 учреждений. Остальные специальная комиссия принимала до 14 августа. Чиновники отчитались: практически все общеобразовательные заведения готовы.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, помимо уже функционирующих школ, в этом году детей примет новый Центр образования №4 в городе Тула.

«Летом в учреждениях системы образования проведены ремонты кровель, пищеблоков, спортивных залов, фасадов, работы по замене систем отопления и водоснабжения, оконных блоков, проведено благоустройство территорий. Работы проводились на 384 объектах», — уточнила министр.

Финансировали обновление образовательных учреждений в регионе из разных источников. Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что на эти цели выделено 870 млн рублей, из которых более 200 млн рублей — по проекту «Народный бюджет».

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков уточнил, что в рамках проекта запланировано проведение работ на 153 объектах образования. Сегодня завершены работы на 76 объектах, до 1 сентября — еще на 65.

Детям с ограниченными возможностями здоровья тоже уделили внимание. В частности, в Новомосковской школе отремонтировали три логопедических кабинета и приобрели оборудование для коррекционно-психологического сопровождения и курса «Робототехники».

»На протяжении последних трех лет регион демонстрирует положительную динамику подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Отличительной особенностью Тульской области является созданный при министерстве образования центр мониторинга подготовки к новому учебному году, в который ежедневно поступает информация о ходе проведения работ, состояния образовательной инфраструктуры, лицензирование школьных автобусов по современным требованиям», — сказал председатель организации поддержки социокультурных и научных проектов «Региональный прорыв» Сергей Кулагин.

Эксперт также отметил важный фактор нового учебного года в регионе — создание и запуск центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Таким образом власти хотят уменьшить разрыв между городскими, сельскими и поселковыми школами.

«Важно отметить, что подобные центры создаются по инициативе губернатора Алексея Дюмина в рамках национального проекта «Образование», — говорит Сергей Кулагин. — Глава региона демонстрирует высокую озабоченность состоянием образования, практически ни одна из его рабочих поездок не обходиться без посещения школ. Губернатор лично инспектирует блоки общепита, ход ремонтных работ, благоустройство территорий образовательных учреждений, спортивные объекты».

На недавней оперативке в правительстве глава субъекта попросил министров отчитаться не только о ремонте школьных зданий, закупке учебников, но и о безопасности.

Тонкости безопасности

«Наша главная задача — обеспечить безопасность образовательного процесса. Поручаю главам администраций и силовым структурам накануне Дня знаний провести дополнительные проверки комплексной безопасности в образовательных организациях и взять на контроль проведение праздничных линеек», — сказал Алексей Дюмин.

В Тульской области перед началом учебного года тщательным образом проверили подъездные пути к школам и соответствуют ли нормативам пешеходные переходы. Недочеты, конечно, нашлись. Муниципальные власти оперативно включились в работу. Причем, по словам аналитика «Института региональной экспертизы» Вячеслава Тарасова, такая картина действий наблюдалась далеко не всегда.

«Конечно, можно говорить о большом количестве объективных внешних факторов, однако факты говорят сами за себя: в этом году этому направлению уделено серьезное внимание: проходит системная работа по оборудованию подходов к учебным заведениям. Это вопрос распределения полномочий в рамках 131-ФЗ, по которому школы и дошкольные образовательные учреждения относятся к зоне ответственности местной власти, — отмечает эксперт. — Роль губернатора в решении этого вопроса существенная. Прежде всего потому, что в основном благодаря региональным программам возможно качественное переоснащение и ремонт учебных заведений».

В этом году Тульская область закупила девять новых автобусов, которые получили лицензию и оборудовали системой «Глонасс».

На региональных дорогах расположено 49 пешеходных переходов вблизи учреждений образования. Все «зебры» и светофоры приведут в порядок к началу учебного года. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родиона Дудника, сегодня требуется установка или проверка существующей системы освещения переходов, нанесение разметки, установка перильных ограждений и знаков.

По мнению специалистов, Алексей Дюмин неспроста уделяет столь огромное внимание безопасности на дорогах, подъездных путях и пешеходных переходах вблизи школ. За первые шесть месяцев 2019 года в Тульской области, согласно статистике ГИБДД, произошло 122 аварии с участием детей в возрасте 16 лет. Из них 26 зарегистрированы с участием школьников-пешеходов. Один ребенок погиб, 25 — ранены.

Глава региона сам когда-то будучи человеком, отвечающим за безопасность главы государства, вопросам защищенности детей в период обучения придает решающее значение. Не раз было замечено, что во время инспекционных визитов в образовательные учреждения губернатор лично проверяет работу «тревожной» кнопки на посту охраны.

Из архива

Образовательный процесс интересует и стоит в приоритетных задачах тульских властей давно. В сентябре 2018 года губернатор неоднократно подчеркивал, что учить детей по-старому уже нельзя.

«Непрерывное образование, ранняя профориентация, дуальное обучение, выявление талантливой молодежи, повышение квалификации специалистов всех уровней. Мы должны давать нашим детям больше возможностей для самостоятельной научной и экспериментальной работы», — говорил глава региона Дюмин.

Именно поэтому (и по совокупности факторов) только в 2019 году на реализацию национального проекта «Образование» предусмотрено более 8 млрд рублей. Из этой суммы федеральный центр выделил 4,7 млрд рублей, областной бюджет — 2,8 млрд, муниципалитеты — 450 млн рублей.

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