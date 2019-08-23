Троицк, Челябинская область, , 18:37 — REGNUM

В челябинском Троицке бывшая замначальника районного управления ЖКХ осуждена за взятки и за посредничество в их получении. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Троицкий горсуд. Выяснилось. что в 2017—2018 годах чиновница набрала небольших взяток на 50 тыс. рублей. Давали их бизнесмены за общее покровительство. Также следователи выяснили, что в октябре 2018-го эта женщина передала своему руководителю 150 тыс. рублей взятки от бизнесмена.

Экс-чиновница получила условно 3 года и 6 месяцев. При этом суд назначил ей трёхлетний испытательный срок, и на такой же срок ей запрещено занимать должности в органах власти, а также в муниципальных и госструктурах.