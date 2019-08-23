Челябинск, , 18:26 — REGNUM

В Челябинске будет построена сеть велосипедных дорожек. Также в планах — создание пунктов велопроката, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечает врио мэра Наталья Котова, с поручением продумать этот вопрос ранее выступал временный глава области Алексей Текслер. Сейчас задачей городской власти является разработка необходимой для этой цели программ. Затем эта программа будет направлена Текслеру.

«В ближайшее время мы активно займемся этим вопросом», — сказала Котова.

Объекты велосипедной инфраструктуры могут появиться, в частности, на территории скверов, парков и на набережных. Точные места для их размещения будут определены уже в проекте соответствующей программы.