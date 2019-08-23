Тула, , 18:21 — REGNUM

Более двухсот мешков мусора, оставшегося после летних пикников на Романцевских озерах в Тульской области собрали местные добровольцы. Более половины объема собранного мусора пройдет вторичную переработку.

Экологическая игра «Чистые Кондуки» стала одной из тысяч уборок, и первой в серии марафонов, которые пройдут всей стране этим летом и осенью под флагом акции «Вода России» и национального проекта «Экология».

"Я приехал сюда, чтобы оказать помощь. Экологическое состояние нашей России сегодня такое, что помогать необходимо. Уезжаю с мыслью, что сделал пляж чище, на нём теперь приятно находится. Кто если не мы? Это мой самостоятельный выбор», — рассказал Михаил Жалкин, учащийся Новомосковского политехнического колледжа.

Помимо бытового мусора песчаные балки и берёзовые рощи по берегам заповедных озер были обезображены завалами из покрышек, бамперов, рваных палаток и матрасов, ржавых мангалов.

«Будем приезжать столько раз, сколько нужно. Главная цель — не в том, чтобы убрать мусор, а в изменении сознания молодежи. Можно быть уверенным, что школьники и студенты, которые с нами убираются, уже никогда не будут мусорить и научат своих детей вести достойно», — заявил советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

В пятницу в России стартует беспрецедентная серия экомарафонов по очистке водных объектов, которая пройдет по всей стране в рамках нацпроекта «Экология».

Ожидается, что более полумиллиона добровольцев с августа по октябрь примут участие в акции «Вода России», проводимой Минприроды совместно с Федеральным агентством водных ресурсов.

Уборки пройдут по всей стране: от берегов Владивостока до горных ручьёв Кавказа. От бытового мусора с применением селективного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов. В серии восемь эко-марафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае.