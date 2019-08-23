Тула, 23 августа 2019, 18:21 — REGNUM
Более двухсот мешков мусора, оставшегося после летних пикников на Романцевских озерах в Тульской области собрали местные добровольцы. Более половины объема собранного мусора пройдет вторичную переработку.
Экологическая игра «Чистые Кондуки» стала одной из тысяч уборок, и первой в серии марафонов, которые пройдут всей стране этим летом и осенью под флагом акции «Вода России» и национального проекта «Экология».
Помимо бытового мусора песчаные балки и берёзовые рощи по берегам заповедных озер были обезображены завалами из покрышек, бамперов, рваных палаток и матрасов, ржавых мангалов.
В пятницу в России стартует беспрецедентная серия экомарафонов по очистке водных объектов, которая пройдет по всей стране в рамках нацпроекта «Экология».
Ожидается, что более полумиллиона добровольцев с августа по октябрь примут участие в акции «Вода России», проводимой Минприроды совместно с Федеральным агентством водных ресурсов.
Уборки пройдут по всей стране: от берегов Владивостока до горных ручьёв Кавказа. От бытового мусора с применением селективного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов. В серии восемь эко-марафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае.