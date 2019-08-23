Тула, , 18:21 — REGNUM

92 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (далее ГЛПС) или так называемой мышиной лихорадкой зарегистрировано в Тульской области в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, заболеваемость геморрагической лихорадкой в регионе ежегодно составляет от 80 до 200 случаев. Однако в этом году показатели заболеваемости по сравнению с тем же периодом 2018 года — выше в четыре раза, и в 1,9 раза выше среднего показателя по РФ.

Как напоминают медики, заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 39,5 градусов, появляется озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, сухость во рту и жажда. Появляются боли в области поясницы, живота, возможно появление тошноты, рвоты и острой почечной недостаточности. Источник заболевания — вирус, который переносят грызуны. Врачи напоминают: важно соблюдать осторожность при уборке и расчистке от листвы и старого мусора территории частного сектора, дачных участков, лесопарков и других мест пребывания людей.