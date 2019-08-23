Симферополь, 23 августа 2019, 18:13 — REGNUM
В пятницу, 23 августа, на фестивале «Таврида — АРТ» известный российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал журналистам о своих впечатлениях о фестивале.
Кроме того, Никита Михалков рассказал участникам фестиваля о том, что по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил план развития Ялтинской киностудии, и готов представить ее главе государства.
Он выразил уверенность, что киностудия может стать «мощнейшей базой» для производства в Крыму до 70 фильмов ежегодно.
Никита Михалков отметил, что Крым должен стать «центром русского кино», которым он являлся раньше, и одновременно посетовал, что полуостров не вернулся в состав РФ раньше.
В этом случае, по его словам, съемки фильма «Двенадцать» проходили бы именно в Крыму.
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