Симферополь, , 18:13 — REGNUM

В пятницу, 23 августа, на фестивале «Таврида — АРТ» известный российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал журналистам о своих впечатлениях о фестивале.

«Таврида — потрясающая по своей энергетике площадка. Дух совместного творчества. Очень приятно, что здесь собираются не потребители и пассивные зрители. Участники фестиваля — это созидатели и соавторы, которые вовлекаются в процесс и строят эту площадку своими руками», — подчеркнул прославленный кинорежиссер.

Кроме того, Никита Михалков рассказал участникам фестиваля о том, что по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил план развития Ялтинской киностудии, и готов представить ее главе государства.

Он выразил уверенность, что киностудия может стать «мощнейшей базой» для производства в Крыму до 70 фильмов ежегодно.

«Это может стать настоящей кинематографической «Меккой», потому что здесь много солнечных дней», — цитирует слова кинорежиссера сетевое издание News.ru.

Никита Михалков отметил, что Крым должен стать «центром русского кино», которым он являлся раньше, и одновременно посетовал, что полуостров не вернулся в состав РФ раньше.

В этом случае, по его словам, съемки фильма «Двенадцать» проходили бы именно в Крыму.

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