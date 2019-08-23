Симферополь, 23 августа 2019, 18:07 — REGNUM
Туристы с Украины могут чувствовать себя в Крыму совершенно безопасно и комфортно. Об 23 августа на пресс-конференции в Коктебеле заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве курортов и туризма РК сообщили, что из общего числа туристов, отдыхающих в Крыму в 2019 году, более полумиллиона — украинцы.
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