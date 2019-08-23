Симферополь, , 18:07 — REGNUM

Туристы с Украины могут чувствовать себя в Крыму совершенно безопасно и комфортно. Об 23 августа на пресс-конференции в Коктебеле заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Они спокойно могут перемещаться на автомобилях с украинскими номерами, чего нельзя сказать о машинах с российскими номерами на Украине. Здесь спокойно относятся к украинской музыке и речи. Туристы с Украины могут чувствовать себя тут совершенно безопасно и комфортно», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве курортов и туризма РК сообщили, что из общего числа туристов, отдыхающих в Крыму в 2019 году, более полумиллиона — украинцы.

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