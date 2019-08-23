Симферополь, 23 августа 2019, 18:05 — REGNUM
На Крымском полуострове рады всем туристам, откуда бы они ни приезжали. Об 23 августа на пресс-конференции в Коктебеле рассказал глава министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году полуостров должны посетить около 7,5 млн туристов.
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