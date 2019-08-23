Санкт-Петербург, 23 августа 2019, 18:10 — REGNUM
Владелец и директор отеля Sun Hill в турецком Бодруме, где тяжело пострадала девочка из Петербурга, а также техник, отвечающий за бассейн отеля, были задержаны турецкой полицией и отпущены под подписку о невыезде.
Телеканалу «Санкт-Петербург» об этом сообщил отец пострадавшей 12-летней Алисы А. Андрис Лейкуцис, информацию подтвердил представитель МИД России в Турции.
Общественный резонанс в России и Турции привел к тому, что власти Турции вмешались в ситуацию, когда отель не оказал никакой помощи семье и попытался обвинить в случившемся мать ребенка.
Напомним, 18 августа руку девочки затянуло в трубу в бассейне. Девочку сумели поднять из воды только через пять минут. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии глубокой комы, и до сих пор не приходила в сознание.
22 августа медики из Петербурга прибыли в город Денизли, где сейчас в госпитале находится пострадавшая Алиса. Транспортировка девочки на родину пока невозможна.
«Пациентка обеспечена всем необходимым техническим оборудованием и медицинскими препаратами», — отметили в российском посольстве в Турции.
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