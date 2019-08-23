Варшава, , 17:58 — REGNUM

14 августа польские харцеры (скауты) и скауты из украинской организации «Пласт» зажгли свечи на могилах украинских солдат киевской Центральной рады, помогавшим полякам в советско-польской войне 1919−1920 годов. Церемонии прошли более чем в 30 местах, где похоронены украинские солдаты. Об этом сообщает «Польское радио».

15 августа в Польше отметили 99-ю годовщину так называемого «чуда на Висле», когда польская армия при поддержке французских и американских войск смогла остановить наступление Красной Армии на Варшаву. Тогда в боевых действиях на стороне поляков приняли участие солдаты так называемой Украинской Народной Республики (УНР).

Мероприятия прошли на православном кладбище в варшавском районе Воля, в Люблине, Вроцлаве, Кракове, Александрове-Куявском, Гдыне и других местах.

«Это необычный эпизод польско-украинской истории. Накануне этих событий поляки и украинцы воевали друг с другом за Львов. Потом была Волынская резня 1943 года. Мы не забываем об этих событиях. Мы, конечно, помним о взаимных обидах. Но сейчас мы хотели бы сделать упор на положительный опыт сотрудничества двух народов, который привел к прекрасному результату», — сказал Матеуш Стахевич, зампредседателя образовательной структуры Союза польских харцеров — Программного движения первооткрывателей.

Польская организация харцеров (от слова «гарцевать») была организована по типу американских скаутов в 1910 году. Во времена Польской Народной Республики она представляла собой полный аналог советской пионерской организации.