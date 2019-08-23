Севастополь, , 17:28 — REGNUM

В бухте Омега в Севастополе не должно быть никакой антропогенной и строительной нагрузки, только благоустройство. Об этом 23 августа заявил и. о губернатора Михаил Развожаев.

«В связи с большим количеством заброшенных объектов, замусоренной территории, которая никак не используется, разумнее было бы на этом месте разместить благоустроенные общественные пространства, столь необходимые в микрорайоне Античный. На мой взгляд, больше никакой антропогенной и строительной нагрузки в бухте уже быть не должно», — отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году жители города-героя протестовали против строительства элитных многоэтажек возле древней античной усадьбы Евклида и фондохранилища «Херсонеса Таврического», где ранее власти города обещали сделать сквер.

По теме: Севастопольцы возмущены варварской застройкой Античного проспекта