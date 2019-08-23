Севастополь, 23 августа 2019, 17:28 — REGNUM
В бухте Омега в Севастополе не должно быть никакой антропогенной и строительной нагрузки, только благоустройство. Об этом 23 августа заявил и. о губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году жители города-героя протестовали против строительства элитных многоэтажек возле древней античной усадьбы Евклида и фондохранилища «Херсонеса Таврического», где ранее власти города обещали сделать сквер.
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