Белгород, 23 августа 2019, 17:25 — REGNUM
Региональная стратегия образования «Доброжелательная школа» официально стартовала в Белгородской области. Об этом 23 августа на своей странице в социальной сети написал глава региона Евгений Савченко. Новый формат призван изменить в лучшую сторону образовательные учреждения региона. Программа будет вестись по двум ключевым направлениям.
Руководителем проекта на уровне района или городского округа должен выступать лично глава администрации данной территории.