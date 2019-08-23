Белгород, , 17:25 — REGNUM

Региональная стратегия образования «Доброжелательная школа» официально стартовала в Белгородской области. Об этом 23 августа на своей странице в социальной сети написал глава региона Евгений Савченко. Новый формат призван изменить в лучшую сторону образовательные учреждения региона. Программа будет вестись по двум ключевым направлениям.

«Первое — обеспечим самые современные инфраструктурные, технические и кадровые условия отрасли образования. Второе — сформируем дружелюбные, комфортные в психологическом плане отношения между всеми участниками образовательной деятельности. Главными же «плодами» доброжелательной среды станут наши дети — творческие, одухотворённые, настоящие созидатели», — подчеркнул губернатор.

Руководителем проекта на уровне района или городского округа должен выступать лично глава администрации данной территории.