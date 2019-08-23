Судак, Крым, , 17:24 — REGNUM

Ростовским туристам в Крыму понадобилась помощь спасателей. Путешественников, которые пошли по так называемой ложной тропе со скальными уступами, эвакуировали из ущелья Шайтан-Дере, сообщает республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-спас» 23 августа.

«Специалисты, обнаружив туристов на склоне ущелья Шайтан-Дере, при помощи специального снаряжения эвакуировали двух молодых людей из опасного участка. В медицинской помощи они не нуждались», — уточняют спасатели.

Спасатели призывают перед походом изучить меры безопасного поведения в горах.