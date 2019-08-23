Ростов-на-Дону, , 17:18 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года среднемесячная зарплата работников по кругу крупных, средних и малых предприятий и организаций Ростовской области выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эти данные опубликованы на сайте Ростовстата 23 августа.

Так, в период с января по июнь текущего года средний размер зарплаты составил 32 тыс. 221,6 рубля. Для сравнения: в целом по России показатель увеличился на 7,1%, по Южному федеральному округу — на 7,1%.

Среднесписочная численность работников составила 1 млн 58,4 тыс. человек.

Стоит отметить, что повышение средней зарплаты так или иначе произошло во всех сферах. Однако понижение ощутили работники рыбной промышленности — сокращение составило 0,5%.