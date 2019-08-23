Москва, , 17:00 — REGNUM

Следственный комитет Российской Федерации обнародовал видеозапись с несанкционированной акции внесистемной оппозиции 27 июля в центре Москвы, на которой видно, как человек в балаклаве из толпы распыляет в сторону правоохранителелй баллончик с газом. Видеозапись размещена на официальном канале СК России на видеохостинге YouTube.

По версии следствия, человеком, который распылял баллончик, был Иван Подкопаев, который является одним из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве.

Собственно, при задержании у Подкопаева был изъят нож, газовый баллончик, противогаз и молоток. Этот момент тоже показан в ролике.

Стоит отметить, что в отношении Подкопаева следствие по делу уже завершено и скоро будет передано в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за «применение насилия в отношении представителей власти». В материалах следствия значится, что от его действий пострадали двое силовиков.