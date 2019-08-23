Симферополь, , 16:53 — REGNUM

Ялтинские чиновники обратились в Роспотребнадзор с просьбой усилить контроль за качеством морской воды у берегов курортного города, чтобы люди не плодили различные слухи. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании заявил глава администрации города Алексей Челпанов.

Море Марина Каширская © ИА REGNUM

«В последнее время в различных источниках появляется информация о якобы загрязнённой морской воде, что приводит к распространению беспочвенных слухов. Поэтом необходимо чаще предоставлять данные результатов проверок качества воды», — отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на полуострове отремонтируют и благоустроят пляжи Евпатории, а также в Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах.

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