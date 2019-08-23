Архангельск, 23 августа 2019, 16:52 — REGNUM
Защитник Шиеса Андрей Христофоров, более известный как Человек-Дерево или Древарх Просветленный, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты движения «Поморье — не помойка!», Христофорову предъявили обвинение по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Поводом для возбуждения уголовного дела послужило столкновение Древарха со стражами порядка на станции Шиес. Случилось это еще 27 июня. Христофоров, проезжая мимо станции, нажал на стоп-кран, за что был задержан сотрудниками полиции. При задержании правоохранители использовали электрошокер. По словам полицейских, Христофоров оказал сопротивление и ударил электрошокером одного из полицейских.
Как сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах, Древарх отпущен под подписку о невыезде. В случае если его вина будет доказана, Человеку-Дерево грозит штраф до 200 тысяч рублей, лишение свободы или принудительные работы.
Добавим, что Древарх активно участвует в акциях по защите Шиеса. Весной этого года он обстрелял из автомата с мочой людей, охраняющих выгрузку песка с вагонов на станции Шиес. Тогда его обвинили в хулиганстве.