Ставрополь, , 17:03 — REGNUM

На Ставрополье создан Фонд защиты прав дольщиков. Организация прошла госрегистрацию и готова в скором времени приступить к деятельности, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе краевого управления по строительному и жилищному надзору.

«Региональный фонд защиты прав дольщиков прошел государственную регистрацию, в ЕГРЮЛ внесена запись о некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Ставропольском крае», — сказано в сообщении.

По словам начальника регионального стройжилнадзора Валерия Свеченко, в ближайшее время планируется приступить к подготовке документов для передачи проблемных объектов фонду, «чтобы достроить людям дома». Первые строительно-монтажные работы на объектах планируется начать в 2020 году.

В настоящее время в дорожную карту включено 26 недостроенных многоквартирных домов: 11 объектов находятся в Ставрополе, 14 — в Минеральных Водах, ещё один — в городе Зеленокумске. Число пострадавших граждан превышает 1,8 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года были внесены изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве…», согласно которому субъекты РФ могут создать специальный фонд, средства которого пойдут на завершение строительства проблемных объектов.