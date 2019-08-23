Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM

В Ростовской области для создания парковой зоны возле музейного комплекса «Самбекские высоты» вырубили 1,8 тыс. деревьев. Проект стоимостью более 90 млн рублей предусматривает обустройство интерактивной площадки с окопами и блиндажами, площадки под тяжелую технику.

«Там всего 5 гектаров земли, и они вырубают 1,8 тыс. деревьев. По словам подрядчика, все деревья были сухими и аварийными. Тогда должна была быть эпидемия, не могут же все деревья быть больными. Но подтверждения фитопатологической экспертизы, что была эпидемия, разумеется, нет. Поэтому у нас возникли вопросы», — отметила координатор центра Общероссийского народного фронта (ОНФ) по мониторингу благоустройства городской среды в Ростовской области Елена Хатламаджиян.

По её словам, в настоящее время решается вопрос компенсационных посадок, однако его должны были автоматически включить в документацию.

ИА REGNUM напоминает, что ранее общественники подняли вопрос вырубки деревьев в парке «Осенний» в Ростове-на-Дону. Ростовские власти пообещали сохранить все живые деревья. Те деревья, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, вырубят и заменят саженцами рябины, красных кленов, каштанов.

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