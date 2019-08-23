Москва, , 16:46 — REGNUM

Минтранс РФ разрабатывает правила регулирования дорожного движения с использованием электромеханических транспортных средств (ЭМТС), а МВД до конца 2019 года закончит исследование по определению административно-правового статуса участников движения на таком транспорте. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM23 августа, такую информацию предоставили главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову (ЛДПР) в ГИБДД ответ на его запрос.

Ранее Нилов обратился в Минтранс и ГИБДД России с просьбой ускорить официальное администрирование гироскутерев, сигвеев, электросамокатов, а также других ЭМТС. В ГИБДД отметили актуальность и важность темы.

Так, отметили в Госавтоинспекции, Минтранс уже разрабатывает проект постановления правительства, который установит нормы и правила дорожного движения для электроскутеров и других подобных транспортных средств.

«Кроме того, МВД России планируется в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС», — отмечается в ответе на депутатский запрос.