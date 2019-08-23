Пятигорск, Ставропольский край, , 16:31 — REGNUM

В Пятигорске, где проходит 10-й Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019», стартовала третья смена. Она носит название «Я — лидер!» и будет проходить с 23 по 30 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Третья смена организована на форме «Машук» впервые, ранее он проходил в две смены. В ней примут участие более 1000 человек. Это руководители и представители общественных и волонтерских организаций, активисты патриотических объединений, а также победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Кроме того, в этой смене встретятся на полях форума финалисты региональных молодежных кадровых проектов, а также лидеры студенческих объединений, блогеры. Они будут вести разговор о том, что «Россия — страна возможностей». Именно под таким лозунгом проходит смена.

Третья смена на юбилейном «Машуке» начнется со встречи участников с руководителем направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антоном Сериковым, который расскажет форумчанам о возможностях для самореализации в современной России. Они касаются оценки собственных компетенций и возможностей трудоустройства.

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