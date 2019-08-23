Владимир, , 16:23 — REGNUM

Во Владимирской области с представителей бизнеса до 1 октября не будут требовать платы за изображения с объектами Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которые используются в коммерческих целях. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Предпринимательское сообщество возмутилось нововведению музея, согласно которому использовать продукцию с фотографиями и рисунками музейных объектов и экспонатов можно, только выплатив музею определённую сумму, которая, в зависимости от вида продукции и тиража, может составить от двух рублей до 120 тысяч рублей. Протестующие обратились к губернатору Владимиру Сипягину, российскому комитету программы ЮНЕСКО и Министру культуры РФ Владимиру Мединскому с жалобой на поборы.

В музее заявляют, что такая практика вполне законна и используется во многих культурных учреждениях: на посетителей она не повлияет, а бизнесменам, продвигающим свои продукты с помощью узнаваемых владимирских достопримечательностей, стоит «поделиться» с музеем. Власти региона в то же время отмечают, что комфорт малого и среднего бизнеса является одной из первостепенных задач, и предлагают создать специальную рабочую группу. Профильный департамент займётся сбором и обработкой пожеланий бизнесменов, а пока введение платы в музее отложат до 1 октября.

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