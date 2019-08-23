Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM

В Ростове-на-Дону в связи с проведением матча на стадионе «Ростов-Арена» будет ограничено движение транспорта. Об этом информирует городской департамент транспорта.

Так, 25 августа с 17:00 до 23:30 (время московское) движение автобусов по муниципальному маршруту №76 будет организовано по укороченной схеме — до остановки «Городской пляж». При этом перевозчики выделят два дополнительных графика на маршруте №39, которые также будут работать по указанной схеме.

ИА REGNUM сообщало, что ранее стало известно, кто рассудит матч седьмого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и казанским «Рубином».

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