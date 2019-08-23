Курган, , 16:14 — REGNUM

Общественная палата Кургана обсудит ситуацию со строительством часовни в микрорайоне Вороновка, которую намереваются построить рядом с детским садом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

Ситуация будет всесторонне изучена, уверяют общественники. В обязательном порядке специальная комиссия учтёт мнение родителей детского сада «Филиппок» и курганцев, которые проживают рядом с часовней. Будут организованы выезды на место и поквартирный опрос жителей окрестных домов.

Напомним, жители Вороновки выступили против строительства церкви напротив детского сада, так как к вагончику с куполом уже подвозят гробы для отпевания. Прихожане проложили дорогу к храму через дыру в ограждении дошкольного учреждения. И предполагаются в будущем такие неудобства, как звон колоколов в любой момент и крёстные ходы. Курганцы уверяют, что их мнения о соседстве детского сада с церковью никто не спросил. Возможно, и были какие-то общественные слушания, но они явно проходили формально.

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