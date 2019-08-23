Казань, , 16:03 — REGNUM

Индонезия направила 36 делегатов для участия в 45-м чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который проходит на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» в Казани, 22−27 августа 2019 года, сообщает Sindonews.

«Мы благодарны за предоставленную возможность участвовать во имя нации. Мы постараемся принести медали домой. Это очень полезный опыт и урок», — заявил Анджар Росджади, участник из Индонезии.

Известно, что 22 августа 2019 года на стадионе «Казань Арена» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата WorldSkills Kazan — 2019.

Напомним, в чемпионате по профессиональному мастерству примут участие более тысячи делегатов из 63 стран и регионов. Соревнования пройдут в 56 компетенциях, в 29 из которых примет участия Индонезия.