Самара, , 16:01 — REGNUM

Компания «Транснефть — Приволга» приняла участие в оснащении классов точных наук в двадцати школах Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской и Оренбургской областей, а также Татарии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Компания «Транснефть — Приволга» Netemka netemka

Новый ремонт и оборудование получили кабинеты физики, химии и математики. Всего на проведение мероприятий компания направила 115 млн рублей. Отмечается, что целью корпоративной программы, в рамках которой оказывается поддержка школам, является создание условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин в малых городах и селах России.

Корпоративная благотворительная программа ПАО «Транснефть» рассчитана на период 2017—2019 годов и охватывает 169 населенных пунктов регионов присутствия компании на территории восьми федеральных округов России. В общей сложности адресную помощь получит 241 школа. Общее финансирование по этой программе за три года составит 1,5 млрд рублей.

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