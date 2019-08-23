Тбилиси, , 15:56 — REGNUM

В Грузии действует 57 государственных школ, в которых обучение происходит на русском языке. Об этом 23 августа сообщает издание «Новости-Грузия» со ссылкой на информационную систему управления образованием министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

В министерстве уточнили, что всего в республике насчитывается 2084 государственные школы. Таким образом, доля русскоязычных школ в Грузии составляет 2,7%.

Почти во всех школах дети учатся на грузинском языке. В Тбилиси действует 21 русскоязычная школа, в том числе две — полностью на русском и 19 — с русским сектором.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня профессор Грузинского технического университета, докторант факультета международных отношений и прав Русудан Пухашвили сказала, что русский язык в Грузии долгое время находился в кризисе.

Она с сожалением отметила, что в стране действует мало программ, где работает техническая поддержка со стороны России для повышения квалификации преподавателей.