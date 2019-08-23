Каменск-Уральский, Свердловская область, , 15:54 — REGNUM

На Урале отменено постановление Синарского районного суда Каменска-Уральского об освобождении от наказания в виде лишения свободы бизнесмена из Ревды по причине его болезни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд отменил постановление суда первой инстанции в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, которые выразились в том, что суд установил лишь наличие у осужденного диагноза, включенного в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, однако не исследовал и не дал оценку обстоятельствам, имеющим значение для разрешения ходатайства», — уточнили в пресс-службе суда.

Отметим, что решение Синарского районного суда было обжаловано прокуратурой, а материалы дела будут возвращены в суд первой инстанции по подсудности — в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен из Ревды попал в поле зрения правоохранительных органов в 2014 году. Он был заподозрен в убийствах и других тяжких преступлениях. В его офисах и квартире прошли обыски и вскоре бизнесмена взяли под стражу.

В мае 2016 года по приговору Свердловского областного суда ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 167, п. «е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по ч. 4 ст. 17, п. «з, н» ст. 102 УК РСФСР.

Впоследствии адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали о досрочном освобождении подзащитного из-за болезни. До сегодняшнего дня дважды (в 2017 и 2018 годах) суды первой инстанции удовлетворяли ходатайство, и дважды прокуратуре удавалось оспорить решение в вышестоящей инстанции.